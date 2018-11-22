اتفاق تعاون بين مطارات دبي والجمارك

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعت مؤسسة مطارات دبي وجمارك دبي مذكرة تعاون مشترك، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك فيما بينهما. وتأتي مذكرة التفاهم هذه انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات العليا لدولة الإمارات والخطط الاستراتيجيــة للطرفين اللذين تربطهما علاقات متميزة ويعملان على تكامل جهودهما وتبادل خبراتهما لتعزيز الأداء بهدف توفير أفضل الخدمات لمختلف شرائح المتعاملين.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع اتخاذ القرارات المشتركة وتحديد الصلاحيات وتوفير المزيد من التسهيلات والتقنيات المتطورة التي تعزز الأمن الجمركي وتثري تجربة المسافرين عبر مطارات دبي.

وقع الاتفاقية بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، بحضور ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، وأحمد الخياط نائب الرئيس - وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية في مطارات دبي، وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وخالد أحمد مدير أول المبنى1 في جمارك دبي وعدد من كبار المسؤولين.

وقال بول غريفيث: تأتي الاتفاقية في الوقت المناسب، حيث نتوقع ارتفاع أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي إلى نحو 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري وإلى 100 مليون مسافر في عام 2020، وبالتالي هذا يتطلب الارتقاء الدائم بالتقنيات والأنظمة التي تساعد على تعزيز الأمن وإثراء تجربة المسافرين في الوقت نفسه. وأشاد بجهود وأداء ضباط وأفراد جمارك دبي الذين لعبوا دورا حاسما في جعل مطار دبي الدولي واحدا من اكثر مطارات العالم أمناً، وحماية المجتمع المحلي من دخول الممنوعات ومنع شرورها عن أفراده.

وقال أحمد محبوب مصبح إن الاتفاقية تأتي في ظل الرؤية الموحدة بين جمارك دبي ومطارات دبي التي تعتبر شريكاً استراتيجياً أساسياً، حيث يهدف الطرفان إلى تذليل العقبات وتسريع الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء والمسافرين وتسهيل حركتهم إعلاء لسمعة دبي العالمية ومكانتها الدولية كوجهة رائدة في قطاع السياحة. وأعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تدعم استضافة إكسبو 2020 بتسهيل الإجراءات على المسافرين من خلال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع مؤسسة مطارات دبي.