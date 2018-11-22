«أدنيك» تكرّم فائزي برنامج التميز الداخلي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

كرّمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) الفائزين في الدورة الثانية من برنامج التميز الداخلي «جوائز كابيتال»، والتي أطلقتها الشركة في مارس الماضي لتشجيع وحدات العمل والموظفين في الشركة على تبني مفاهيم التميز والابتكار ولتعزيز روح المنافسة وتطوير عمل إداراتها المختلفة.

وقام حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، بتوزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل تكريمي أقيم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشملت الجوائز فئة الدائرة المثالية، فئة الدائرة المتميزة - الذهبية والفضية، فئة «نجم أدنيك» الذهبية والفضية بالإضافة إلى فئة «أفضل خدمة».

تميز

وأكّد حميد مطر الظاهري أن الابتكار هو جوهر رؤية ورسالة «أدنيك»، التي تفخر بتكريم الإبداع والتميز في كافة إداراتها وعلى مختلف المستويات، مشيراً إلى أن «جوائز كابيتال» تأتي في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، والتي تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز الأداء والإنتاجية في أقسامها الداخلية، ما يعزز من ثقافة التميز والجودة في قطاع سياحة الأعمال بأبوظبي، وبما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.

وقال الظاهري: أتوجه بالتهنئة إلى جميع الفائزين بـ«جوائز كابيتال» ضمن فئاتها المختلفة من أفراد وأقسام وأدعوهم لمواصلة جهودهم من أجل تقديم الأفضل والتألق دائماً بما يعود عليهم بالمنفعة الشخصية والمهنية. ونجحت «جوائز كابيتال» في غرس ثقافة التميز والابتكار في «أدنيك» وعملت على تحسين مستويات التفاعل والتواصل بين الموظفين والتشجيع على ابتكار منهجيات وطرق جديدة لحل المشكلات سواء بين الموظفين أو على صعيد صناعة المعارض ككل. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة مدخل نحو بث روح وطاقة جديدة في الشركة بما يمنحها ميزة تنافسية تترجم إلى خطوات إيجابية.