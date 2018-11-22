الإمارات تناقش تعزيز بيئة الأعمال التجارية لدول الخليج

المصدر: الكويت- البيان

ترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس بالعاصمة الكويتية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون. ضم وفد الدولة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وعدداً من مسؤولي الوزارة.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الحيوية على جدول أعماله، والتي كانت محل بحث ودراسة خلال الاجتماع التحضيري السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج المنعقد بالعاصمة الكويتية الأسبوع الماضي.

وقال الشحي: إن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع الحيوية والتي تشكل استكمال للجهود المبذولة المرحلة الماضية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال التجارية بدول مجلس التعاون، وبما يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية المتلاحقة.

وتابع: إن مناقشة سبل تنظيم التجارة الإلكترونية من بين البنود التي تحتل أهمية كبيرة خاصة في ظل النمو السريع لهذا القطاع بما يتطلب بالضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل معه وضوابط منظمة له، مشيراً إلى أن لجنة التعاون التجاري حققت العديد من الإنجازات المرحلة السابقة، والتي يجب العمل على مواصلة البناء عليها لمتابعة مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دول المجلس وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية.