شابورجي بالونجي تؤكد تسليم «إمبيريال أفينيو» نهاية 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة شابورجي بالونجي إنترناشيونال للتطوير العقاري إنجاز 40% من الأعمال الإنشائية الجارية في برجها السكني «أمبيريال أفينيو»، لتؤكد التزامها بإنجاز وتسليم المشروع بأكمله في الموعد المحدد وهو نهاية ديسمبر 2019. ويقع المشروع في داون تاون دبي. وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من بناء 28 طابقاً في المشروع الذي يقدر بأكثر من 1.5 مليار درهم.

وقال سايروس انجينير، العضو المنتدب في شركة شابورجي بالونجي إنترناشيونال للتطوير العقاري: نسير حسب الجدول الزمني المقرر لاستكمال المشروع في غضون الأشهر الـ12 المقبلة. وأوضح أن خطة الدفع المرنة تتيح للمستثمرين سداد دفعة أولية بنسبة 10% فقط، وسداد دفعات لاحقة بنسبة 20% من قيمة العقار خلال فترة الأعمال الإنشائية، ومن ثم دفع نسبة 70% المتبقية عند الانتهاء من المشروع.