الفجيرة تعزز التعاون التجاري مع الصين

المصدر: Ⅶ الفجيرة- عائشة الكعبي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع لجنة كوانغ دونغ لمجلس الصين لتعزيز التجارة الخارجية، وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد تجاري من الغرفة للصين برئاسة محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المال والأعمال، وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة.

حضر اجتماع وفد الغرفة مع اللجنة الصينية رحمة عبدالرحمن الشامسي قنصل عام الدولة لدى مدينة غوانزو الصينية، فيما حضره من جانب اللجنة تسوى شوانغ نائبة رئيس اللجنة ولي دونغ مدير إدارة التواصل الدولي للجنة ولي ده فنغ نائب أمين عام غرفة التجارة الدولية لمقاطعة كوانغ دونغ وعدد من المسؤولين في إدارة التواصل الدولي للجنة وغرفة التجارة الدولية.

علاقات

وقال اليماحي خلال الاجتماع، إن زيارة الوفد تأتي في إطار ما توليه من حرص على تطوير علاقات اقتصادية وتجارية مع جمهورية الصين الشعبية، والعمل على تعزيز وتوسيع مسارها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الصين تحتل المركز الأول أهم شريك تجاري للإمارات، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 52.65 مليار دولار خلال 2017. وأعرب اليماحي عن أمله أن يحقق اللقاء الأهداف المنشودة لفتح آفاق واسعة للتعاون الاستثماري والتجاري بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة ومقاطعة غوانزو.

من جانبها، أكدت تسوى شوانغ اهتمام بلادها بتعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية واستعرضت مؤشرات نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين، موضحة أن هذا القطاع يمثل نحو 99% من إجمالي عدد الشركات الصينية.

من ناحيته أعرب خالد محمد الجاسم عن شكره للجنة كوانغ دونغ لمجلس الصين لتعزيز التجارة الخارجية، لما لمسه وفد الغرفة من حسن الاستقبال، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة مع نظرائهم في مقاطعة غوانزو.