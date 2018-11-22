تعاون بين «شراع» وغرفة الشارقة لتعزيز ريادة الأعمال المحلية

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مذكرة تفاهم تهدف إلى مواصلة تطوير مجتمع ريادة الأعمال بالشارقة. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقّعتها نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وعبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، لتؤكد على أوجه التعاون بين الطرفين، وتعزيز الهدف المشترك بينهما والمتجسِّد في وضع الشارقة على الخارطة العالمية بوصفها مركزاً رائداً ونابضاً بالحياة لريادة الأعمال.

وقالت نجلاء المدفع: . تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة وأساسية لتوحيد الجهود المبذولة نحو خدمة مجتمع ريادة الأعمال، حيث تسهل هذه الاتفاقية تحقيق رؤيتنا المشتركة لخلق بيئة ريادية تنبض بالحياة. وسيعمل هذا التحالف الاستراتيجي كمنصة تُتيح لأعضاء غرفة الشارقة المشاركة في برامج وفعّاليات شراع، في الوقت الذي ستحصل فيه الشركات الناشئة المدعومة من (شراع) على إمكانية الوصول إلى الخدمات والمزايا التي تُقدّمها الغرفة.