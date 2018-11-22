«ذا هارت أوف يوروب» يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

أوضح تقرير لمجموعة «كليندينست»، أكبر شركة عقارية أوروبية في الإمارات ومؤسسة مشروع «ذا هارت أوف يوروب» في جزيرة العالم بدبي، أنها تتمركز في ريادة مشهد الاستثمار النمساوي في دبي من خلال مساهمتها بنسبة 9.3% من مجمل مشاريع الاستثمار النمساوية المباشرة. ووفقاً لأحدث تقارير مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تعد النمسا واحدة من أبرز أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

ويأتي هذا الازدهار الاستثماري بالتزامن مع استكمال أعمال البناء للمزيد من العقارات في مشروع «ذا هارت أوف يوروب» ما يفتح المجال أمام المستثمرين الأوروبيين لدخول السوق من أوسع أبوابه. كانت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أعلنت ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبية المباشرة بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جوزيف كليندينست رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست: نشهد طلباً متزايداً من المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن عقارات كمنزل ثانٍ لقضاء العطلات. ويجسد «ذا هارت أوف يوروب» السوق الأول من نوعه للتملك الحر لعقارات المنزل الثاني في دبي، حيث يتمتع بموقع استثنائي على جزيرة رائعة، ما يجعلنا نتوقع استقطابه لجهات الاستثمار الأوروبية بشكل كبير خلال 2019 و2020 . ونحن على ثقة تامة بأن الاستثمارات الاستراتيجية ستواصل ازدهارها، جنباً إلى جنب مع التقدم الملحوظ بمشروعنا والذي يدعم رؤية الإمارات الرامية لترسيخ مكانتها كمركزٍ اقتصادي عالمي.

وأظهرت تقارير «كليندينست» نشاطاً مكثفاً في الأشهر القليلة الماضية، تزامناً مع اكتمال واحد من القصور العشرة التي يحتضنها شاطئ جزيرة السويد. كما أعلنت المجموعة الافتتاح التجريبي لأول فنادق «ذا هارت اوف يوروب» في ديسمبر، حيث سيكون «بورتوفينو» أول فندق عائلي 5 نجوم في المنطقة. ويتوقع انتهاء عمليات بناء «ذا هارت أوف يوروب» بحلول 2020.