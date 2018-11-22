مركز دبي للتحكيم الدولي يكرم شركاءه الاستراتيجيين

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

كرم مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً خلال حفل أقيم في مركز دبي المالي العالمي، عدداً من الشركاء الاستراتيجيين وشركات التحكيم والمحامين في الشرق الأوسط، وذلك ضمن البرنامج الأول من نوعه في المنطقة «جوائز دبي للتحكيم» نظير مساهمتهم في تعزيز نمو ممارسات التحكيم الدولي في دبي وتقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للمركز.

وكرم مركز دبي للتحكيم الدولي عن فئة أفضل محكم منفرد كلاً من كريم ناصيف، شريك في مكتب محاماة «إل بي أي- سي جي ر للمحاماة» على المستوى الماسي، وياسر الهواري، الشريك المدير في مكتب «الحفيتي للمحاماة والاستشارات القانونية» على المستوى الذهبي، ورياض الكبان، المدير التنفيذي لمكتب «الكبان وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية» على المستوى الفضي، وجميعهم عن نفس الفئة.

وحصد عن فئة أفضل رئيس هيئة تحكيم كل من آلان فرهاد، شريك في «سكوير باتون بوغز» على المستوى الماسي، وأدريان كول، شريك في شركة «كينج آند سبالدينج» للمحاماة على المستوى الذهبي، والدكتور حسام التلهوني، مستشار قانوني في وزارة المالية على المستوى الفضي، وجميعهم عن نفس الفئة.

أما عن فئة أفضل محكم عضو في هيئة التحكيم، فقد كرم كلاً من علي العيدروس، الشريك المؤسس لمكتب «العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية» على المستوى الماسي، وفيكتور ليجنسكي، محكم مستقل في مكتب «Arbitralis ADR Brokerage» على المستوى الذهبي، وأحمد إبراهيم، شريك في مكتب «فينويك إليوت للمحاماة والاستشارات القانونية» على المستوى الفضي، وجميعهم عن نفس الفئة.

وبدوره قال الدكتور طارق فؤاد رياض، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي إن المركز يحرص باستمرار على اطلاع وتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة على أحدث القوانين والتطورات في مسائل التحكيم الدولي، لافتاً إلى أن «جوائز دبي للتحكيم» ستساعد على وضع معايير جديدة لممارسات التحكيم في المنطقة.