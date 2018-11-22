اقتصادية دبي تكرم خريجي «الدبلوم المهني في التسجيل والترخيص التجاري»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خريجي الدفعة الأولى من «الدبلوم المهني للتسجيل والترخيص التجاري»، ثمرة التعاون مع كل من قطاع الدعم المؤسسي باقتصادية دبي ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويعتبر «الدبلوم المهني للتسجيل والترخيص التجاري»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يُعنى بإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية، لتنفيذ جميع المهام الوظيفية الخاصة بالتسجيل والترخيص التجاري في دبي، وفق اللوائح والقوانين التي تنظم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وقام عبدالله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بتخريج المشاركين وتسليم الشهادات إلى 16 متدرباً من موظفي قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وجرى ذلك خلال حفل خاص أقيم في الصالة الذكية بمقر اقتصادية دبي. وتم أيضاً تكريم فريق العمل الذي شارك في إنجاح برنامج الدبلوم من اقتصادية دبي.

وشهد حفل التخريج 16 منتسباً في الدفعة الأولى الذين أمضوا ما لا يقل عن 200 ساعة من التعليم والتدريب المستمر على تنمية المهارات، منها على سبيل المثال: أساسيات التسجيل والترخيص التجاري، دليل التصاريح التجارية والأنشطة السياحية، القوانين والنظم التخصصية للتسجيل والترخيص التجاري، أنظمة العمل الإلكترونية، خدمة وإسعاد المتعاملين، الاتصال والتواصل، الابتكار والإبداع، الفهم المؤسسي، والطاقة الإيجابية في العمل.

وقال عبدالله حسن : «نسعى إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم كونهم الثروة الحقيقية للوطن، ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية مما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتحقيق السعادة المرجوة لكافة رجال الأعمال».

ومن جانبه، قال عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «تعاونت إدارة علاقات المتعاملين في القطاع مع المسؤولين في برج العرب لتوفير تدريب ميداني للمشاركين في الدبلوم حول أفضل الممارسات، واطلع المشاركون على جهود فريق العمل في مواكبة معايير الجودة المتقدمة لتقديم أرقى الخدمات للزوار والضيوف بشكل عام».