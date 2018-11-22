«غو فريلانس» تجذب المواهب العالمية إلى «دبي للإنترنت»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت مدينة دبي للإنترنت، باقة تصريح العمل «غو فريلانس» التي تمكّن أصحاب المواهب المستقلين من العمل في قطاع التكنولوجيا.

وانسجاماً مع التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقدم مجموعة «تيكوم» التابعة لشركة دبي القابضة، باقة «غو فريلانس» الجديدة المصممة لتلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع التكنولوجيا في المنطقة.

وتم تقديم الباقة بسعر تنافسي، مع إجراءات توثيق بسيطة تتيح لحاملي التصريح فرصة الوصول إلى مختلف الخدمات والتسهيلات التي تقدمها دبي للإنترنت. والمجال مفتوح للتقدم بطلبات الترخيص أمام الخبراء في نطاقات شبكة الإنترنت، والأجهزة المحمولة، وتطوير وهندسة التطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلوم البيانات والتحليلات وخدمة العملاء، إضافة إلى الجهات المعنية بتقديم الدعم الفني والخدمات التابعة. كما ستتوفر لأصحاب المواهب المستقلين مرونة في اختيار الشركة التي يتعاونون معها، والمشاريع التي يعملون عليها، وجدولة برامج أعمالهم .

وقال عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: تعدّ «غو فريلانس» حلاً مثالياً يمكن للشركات أن تعتمد عليه لمواكبة الطلب المستمر على المواهب بقطاع التكنولوجيا.