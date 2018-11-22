«إم إم إي سي ما نيسمان» تفتتح مقراً إقليمياً في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «إم إم إي سي ما نيسمان» الألمانية المتخصصة في تنفيذ الأعمال الهندسية وتوريد المعدات للبناء والمواد والتشييد، افتتاح مكتب فرعي لها في أبوظبي يعمل كمقر إقليمي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والكيماويات والمعادن والتعدين والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشتهر شركة المقاولات الهندسية الألمانية بتنفيذ المشاريع المعقدة لصناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والتي تغطي المشاريع بأكملها من بداية تطوير المشاريع في وقت مبكر، ودراسات الجدوى، بما في ذلك الدراسات الهيدروليكية ودراسات الحالة، والتصميم المفاهيمي والأساسي، والهندسة الأمامية تصميم إلى تنفيذ مشاريع التسليم كامله.

وتعمل الشركة التي لديها أكثر من 50 عاماً من الخبرة في تنفيذ مشاريع في أكثر من 80 دولة في الوقت الحالي، وأيضاً على عدد من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الكبريت لصالح شركة أدنوك للغاز الحامض في أبوظبي.

وسيعمل فريق أبوظبي تحت قيادة المدير العام المهندس أنس الجعيدي، وبشكل وثيق ومتضامن مع المكتب الحالي في دبي والمقر الرئيسي في ألمانيا لتعزيز وجود الشركة في المنطقة والاستفادة من الفرص المتواجدة عن قطاعات النفط والغاز والكيماويات والتعدين.

وقال أوليفر أبليت، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي ما نيسمان»: على خلفية ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 60٪ خلال عامين، ووصولها إلى مستويات مماثلة لعام 2015، من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تزيد على 3٪ في عام 2018، وطبقا لتوقعات للبنك الدولي من المتوقع أن تبقى متماسكة بقوتها خلال السنتين القادمتين.