فنادق رأس الخيمة تستعد لإشغالات مرتفعة خلال اليوم الوطني

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة- البيان

استعد القطاع الفندقي في رأس الخيمة لاستقبال زائريه من السياحة المحلية والدولية للاستمتاع بفعاليات عطلة اليوم الوطني، مع توقعات بارتفاع الحجوزات إلى أكثر من 90%، والاستفادة من العروض والبرامج الفنية والتراثية التي تطرحها فنادق الإمارة مع بداية العطلة التي تستمر لمدة 4 أيام.

وأكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، اهتمام الزوار المتزايد بالتراث الإماراتي والفعاليات الثقافية، الأمر الذي من شأنه رفع نسب الإشغال الفندقية في فنادق ومنتجعات الإمارة التي من المتوقع أن تتخطى 90% خلال عطلة نهاية أسبوع اليوم الوطني الطويلة.

وأشار إلى أن التوقعات تشير لاستمرار ارتفاع نسب الحجوزات في فنادق الإمارة خلال إجازة اليوم الوطني، ولا سيما من قبل الزوار الباحثين عن إقامات فندقية بأسعار تنافسية وخيارات متنوعة من أنشطة المغامرة والتشويق، لذا فنحن نشجع زوار الإمارة على استكشاف الوجهات السياحية الفريدة في رأس الخيمة وفنادقها المميزة، وتجربة الأنشطة المختلفة في أحضان الطبيعة.

وأضاف: سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بحفل موسيقي مميز، وألعاب نارية مذهلة، وفعاليات ترفيهية تقليدية، وعروض فندقية مغرية أثناء زيارتهم للإمارة، إضافة إلى عدد من المعالم التي تعزز مكانة رأس الخيمة وجهة مفضلة للزوار، والتي تشمل ملاعب الغولف على الواجهة البحرية، والشواطئ الخلابة، والرياضات المائية، والأنشطة الصحراوية، والمغامرات الجبلية التي تشمل «جبل جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم»، ومغامرة «فيا فيراتا» (المسار الحديدي).

وسيحي الفنانان اللامعان حسين الجسمي وعيضة المنهالي حفلاً غنائياً مجانياً يوم السبت 1 ديسمبر، ضمن مسرح ضخم يقام مقابل أبراج جلفار في رأس الخيمة لأداء مجموعة من الأغاني التراثية تكريماً للتاريخ والتراث والثقافة الإماراتية. كما سيتمكن المقيمون والزوار من مشاهدة عرض جوي مذهل يقوم بتأديته فرسان الإمارات، فريق الدفاع الجوي الإماراتي على ضفاف كورنيش رأس الخيمة القديم (بجانب سوق السمك) ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر.