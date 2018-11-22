«مسار» للتخطيط الاستراتيجي بجمارك دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي «برنامج مسار للتخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي»، الذي يهدف إلى أتمته عملية تحديث وتطوير الاستراتيجية المؤسسية والخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء لجميع الوحدات التنظيمية بالدائرة، جاء إطلاق البرنامج بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبد الله الخاجه المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وأحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومديري الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة.

وقال أحمد محبوب مصبح: تعتمد رؤية جمارك دبي على تحقيق الريادة العالمية في العمل الجمركي من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع غير المسبوقة في العمل الجمركي واتباع أطر العمل العالمية في ممارساتها اليومية وذلك تأكيداً ودعماً لسياسة حكومة دبي وخطة دبي 2021 للوصول لمستويات ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وجاء نظام «مسار» متمماً لهذا النهج فقد تم بناؤه وفق أحدث النظم العالمية المتبعة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي وصولاً للموظفين، فهو يُعد من الأنظمة الذكية التي ستوفر لنا النظرة الشمولية لكافة مساهمات الدائرة على مستوى الإمارة والدولة لتحقيق مئوية الإمارات 2071 وخطة دبي 2021 والاستراتيجيات المحلية والاتحادية.

وأضاف أن «مسار» يتميز بأنه نافذة موحدة شاملة لكافة عناصر التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء نتمكن من خلاله الوصول لهذه المعلومات والبيانات على مدار الساعة داخل أو خارج الدول، حيث إنه من الأنظمة المتكاملة بالدائرة، ليُمكننا من تحقيق غايات وأهداف الدائرة الاستراتيجية من خلال متابعة المبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية المترابطة والمرتكزة على هيكلية الخدمات والعمليات، ومن خلال «مسار» يتمكن الموظف من معرفة تأثير عمله وأهميته في جعل جمارك دبي بوابة العبور إلى رخاء دبي.

وسيحقق البرنامج نقلة نوعية للدائرة في التعامل مع كافة البيانات المتعلقة بالوحدات التنظيمية بالدائرة، موجهاً شكره وامتنانه لفريق العمل الذي شارك في تطبيق «مسار».

وقالت شمسة الرئيسي مدير أول قسم الاستراتيجية بجمارك دبي: إن «مسار» سيسهم في تحسين النتائج المؤسسية للدائرة من خلال توفير المعلومات اللازمة والمحدثة، مع التأكد من الترابط بين الأهداف المؤسسية، وأهداف الإدارات والأقسام والموظفين، بالإضافة إلى المرونة التي سيحققها البرنامج وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال إطلاق التنبيهات في الوقت المناسب بناء على النتائج المحققة. والبرنامج يستفيد منه مديرو الإدارات والأقسام وموظفو المتابعة والمسؤولون من مختلف الوحدات التنظيمية.

ريادة

أكدت جمارك دبي أنها تسير وفق خطط واضحة بهدف الوصول إلى الريادة والتميز على مستوى العالم من خلال تطبيق المبادرات والمشاريع، حيث سيمكن البرنامج جميع القطاعات والإدارات من الاطلاع على تجارب الإدارات الأخرى في الدائرة والاستفادة من خططها ومبادراتها، والحصول على المعلومات أوتوماتيكياً من خلال الرد الآلي للبرنامج، ودعماً لتنفيذ البرنامج تم إطلاق جائزة داخلية تحت مسمى «جائزة مسار» تقديراً لمن يؤدي دوره بالشكل المتميز من خلال البرنامج.