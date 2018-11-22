«ميرال» تتلقى عروضاً لتنفيذ حديقة «سي وورلد»

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

تلقت شركة «ميرال» العقارية عروض الشركات لتنفيذ مشروع حديقة «سي وورلد» الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي.

وذكرت مجلة «ميد»، أن الشركات المتنافسة على المشروع تشمل «أرابتك للبناء»، و«سيكس كونستركت أبوظبي»، و«اد زوبلن»، ويدير المشروع شركة لويز برجر الأميركية.

وسوف تشمل الحديقة الترفيهية للأحياء البحرية أول مركز في الإمارات لأبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل واستعادة الأحياء البحرية، فضلاً عن موارد لرعاية الحياة البحرية المحلية والحفاظ عليها. وكانت شركتا «ميرال» و«سي وورلد» الأميركية قد أعلنتا في العام 2016 عن الشراكة بينهما لتطوير الحديقة الترفيهية.

والمشروع جزء من خطة «ميرال» الأوسع لمضاعفة عدد الزائرين إلى جزيرة ياس إلى 48 مليوناً بحلول عام 2022.