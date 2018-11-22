544 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 544 مليون درهم. وتم تسجيل 145 مبايعة بقيمة 238 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 98 مليون درهم و125 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثانية. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم. وسجلت الرهونات 306 ملايين درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 281 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 25 مليون درهم أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 130 مليون درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 45 مليون درهم.