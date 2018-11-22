«دو» تدعو عملاءها لتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم قبل 31 يناير

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

دعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عملاءها في الدولة إلى تسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم قبل تاريخ 31 يناير 2019 لتجنب تعليق أو إيقاف خدمات الاتصال التي يحصلون عليها، وذلك تماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات. وبهدف تشجيع العملاء على البدء بتسجيل أرقامهم، سيحظى جميع العملاء الذين يجددون أرقام دو الخاصة بهم قبل نهاية يناير بفرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة فاخرة.

ويمكن لعملاء دو أيضاً تحديث بياناتهم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق دو لتجنب إيقاف أو تعليق خطوطهم.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي ــ رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات وجهودها المتواصلة لحماية مصالح المشتركين وخصوصيتهم، ندعو كل عملائنا للمباشرة بتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم لضمان مواصلة الاستمتاع بخدماتنا بشكل طبيعي. وبهدف جعل العملية أكثر إثارة وتميزاً يسعدنا الإعلان عن جوائز قيمة للعملاء الذين يسارعون بتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم قبل الموعد المحدد وهو 31 يناير، ويمكن إجراء ذلك بسهولة عبر du.ae.

ويمكن للعملاء الاستفسار عن حالة بيانات بطاقة الهوية من خلال إرسال كلمة «Status» إلى الرقم 6664.