المؤتمر الاستراتيجي الإماراتي الهندي ينطلق في أبوظبي 27 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات أعمال الدورة الثانية من «مؤتمر إيكونوميك تايمز الاستراتيجي الهندي الإماراتي 2018» (The Economic Times India -UAE Strategic Conclave)، 27 نوفمبر الجاري في العاصمة أبوظبي تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

ويناقش المؤتمر، الذي تقام فعالياته على مدى يوم كامل في فندق جراند حياة - أبوظبي، عدداً من المواضيع الرئيسية من أهمها طرح أفكار جديدة لتقوية الروابط الاستراتيجية، وتطوير السياسات طويلة الأمد لتعزيز التجارة غير النفطية، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الدفاع والفضاء.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 من قادة الأعمال، وما يزيد على 50 متحدثاً يمثلون كبرى الشركات الصناعية وعدداً من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وزراء وقادة منظمات حكومية، وممثلي الشركات شبه الحكومية، إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب الابتكارات والاستشاريين.

ويسلط المؤتمر الضوء على القطاعات الجديدة ذات العوائد المجزية بهدف توسيع نطاق الفرص الاستثمارية الثنائية، ويجمع نخبة من قادة الأعمال البارزين وكبار المسؤولين الحكوميين لبحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون التجاري بين الإمارات والهند واستشراف المكاسب الاقتصادية من ترسيخ مكانة البلدين كمراكز تجارية وبوابات رئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وسيلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، وذلك بحضور «نافديب سينغ سوري»، سفير دولة الهند في الإمارات، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، والدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة.

ويضم المؤتمر كوكبة من قادة الفكر ومتحدثين رفيعي المستوى من بينهم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وشرف الدين شرف، نائب رئيس مجموعة شرف، وعبد الله الشحي، المدير العام وكبير المستشارين والمؤسس في «مكتب المستشار الوطني المحدودة»، والدكتور بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، وراجيف أغارول، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ إيسار، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو الدولية، وأولوجبيك يولداشيف، الرئيس التنفيذي ومؤسس «أووك دوت كوم»، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة.