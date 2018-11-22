«سلطة دبي الملاحية» تشارك في «مؤتمر التأمين البحري 2018»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

انضمت «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى نخبة الجهات الداعمة والمشاركة في أعمال «مؤتمر دبي للتأمين البحري 2018»، الذي أقيم مؤخراً على متن السفينة «كوين إليزابيث 2» في ميناء راشد بدبي، بمشاركة كوكبة من صناع القرار والخبراء والرواد في قطاع التأمين البحري والشحن والتجارة البحرية، للوقوف على أبرز الاتجاهات المؤثرة على حركة التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً.

وتندرج مشاركة السلطة البحرية في الحدث الرائد، في إطار التزامها المستمر بالمساهمة في تطوير سياسات التأمين البحري بالاستفادة من تجربة إمارة دبي ودولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لنقل البضائع والتصدير وإعادة التصدير.

وأوضح خالد مفتاح، مدير إدارة تطوير الأعمال في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أهمية «مؤتمر دبي للتأمين البحري» باعتباره منصة استراتيجية لمناقشة الاتجاهات الناشئة والحلول المستدامة، التي من شأنها الوصول بقطاع التأمين البحري إلى مستوى جديد من النمو، استناداً إلى دعائم متينة قوامها الابتكار والتكنولوجيا التي تمثل مطلباً ملحاً لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين، لافتاً إلى أن «سلطة مدينة دبي الملاحية» تسعى، من خلال استضافة الحدث النوعي، إلى تسليط الضوء على التجربة الريادية التي تقودها دبي في مجال تطوير سياسات التأمين البحري، والتي أهلتها للوصول إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية عالمياً.