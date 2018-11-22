الهيئة العامة للطيران المدني تشارك بمؤتمر في كندا

المصدر: Ⅶ دبي - وام

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني، في مؤتمر الملاحة الجوية الثالث عشر الذي انعقد في مقر منظمة الطيران المدني الدولية - الايكاو - في مونتريال بكندا. وقدمت الهيئة خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل التي ناقشت موضوعات مهمة شملت الاستراتيجبة العالمية للملاحة الجوية، وتحسين نظام الملاحة الجوية وتمكينه، وتنفيذ نظام الملاحة الجوية العالمي، ودور مجموعات التخطيط والتنفيذ الإقليمية، والمسائل التنظيمية والمخاطر التشغيلية في مجال السلامة الجوية.

وقال سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «إن الهيئة تحرص على المشاركة في مؤتمر الملاحة الجوية بكندا من أجل تقديم العديد من أوراق العمل والورش الخاصة في هذا المجال وكذلك تبادل الأفكار والخبرات مع الجهات المشاركة الأخرى، وذلك بهدف سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات واستخدام أفضل التقنيات الخاصة بالطيران المدني».

ووقعت الهيئة 3 مذكرات تفاهم الأولى تتعلق ببرنامج عمل تنفيذي بين قطاع مقدم خدمات الملاحة الجوية بالدولة وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية والثانية بين الهيئة وشركة سيرج العالمية لإجراء بحوث وتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في مراقبة الحركة الجوية. أما الثالثة فكانت مع شركة فريكونتس العالمية لتعزيز مكانة الهيئة كجهة رائدة في المراقبة الجوية.