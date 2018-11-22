44 نشاطاً تجارياً جديداً في دبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - وام

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 44 نشاطاً تجارياً جديداً خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 ترفع الإجمالي إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وجاءت الخطوة عقب استطلاع رأي يجريه القطاع لتتبع احتياجات السوق المحلي ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، وتوفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية.

واستحدثت الأنشطة الجديدة «متجراً استهلاكياً عائماً» يضاف إلى مجموعة المجمعات الاستهلاكية، ويعد تجربة فريدة من نوعها، حيث يشمل القوارب التي تجهز لتكون متاجر استهلاكية، يقوم نشاطها على تسويق بعض المواد الاستهلاكية.