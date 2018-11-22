108 ملايين مسافر عبر مطارات الدولة

المصدر: دبي ـــ لؤي عبدالله

ارتفع عدد مستخدمي مطارات الدولة في الأشهر الـ 10 الأولى من العام متجاوزاً 108 ملايين مسافر، بمعدل 360 ألف مسافر يومياً، في حين سجلت أجواء الدولة 700.57 ألف حركة جوية بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وشهدت أجواء الدولة 69476 حركة خلال أكتوبر 2018 بمتوسط 2241 حركة يومياً في حين بلغ عدد المسافرين عبر المطارات المحلية خلال أكتوبر الماضي 10 ملايين مسافر، منهم 2.6 مليون مسافر قادم و2.45 مليون مسافر مغادر و4.95 ملايين مسافر ترانزيت.

واستحوذ مطار دبي على 73% من المسافرين، حيث استخدم المطار نحو 79.12 مليون مسافر، من يناير إلى نهاية أكتوبر.