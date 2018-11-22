«3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي تنطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم مجدداً في دبي مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يستمتع المقيمون والزوار بعروض وخصومات على أبرز العلامات التجارية، ويحظون بعروض استثنائية وتخفيضات حصرية تصل إلى 90 %.

وتتسابق 1500 متجر مشارك تضم أشهر متاجر الأزياء والإلكترونيات والعناية بالجمال الموجودة بمختلف المراكز التجارية في دبي على تقديم أفضل الصفقات للعملاء بين 22 حتى 24 الجاري. وأثبتت المبادرة نجاحها في تعزيز زخم مبيعات قطاع التجزئة، الذي يشكل إحدى ركائز قطاع السياحة في دبي، كما توفر أفضل تجارب التسوّق.

وتقدم المحلات المشاركة باقة من الجوائز النقدية الفورية للمتسوقين بالتزامن مع قرب موسم احتفالات نهاية العام، بالإضافة إلى باقة رائعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، بما يرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية أولى للتسوق والترفيه والسياحة. وتُقام المبادرة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في المدينة.