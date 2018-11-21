طيران الإمارات تنضم إلى خدمة «وورلد وايد» من «إيزي جيت»

المصدر: دبي ـ البيان

انضمت طيران الإمارات أمس إلى خدمة «وورلد وايد» التي تقدمها شركة «إيزي جيت» البريطانية للطيران، بحسب ما نشرت مجلة «بزنس ترافيل» البريطانية أمس على موقعها الشبكي.

وتتيح هذه الخدمة للمسافرين حجز رحلات متصلة بين «إيزي جيت» والناقلة العضو في الخدمة، أي السفر على رحلتين متصلتين، الأولى تابعة لـ«إيزي جيت»، بينما تتبع الثانية الناقلة العضو. وفي الوقت الحالي، سيكون باستطاعة مسافري طيران الإمارات السفر في رحلات متصلة تنطلق من مطار «لندن غاتويك» فقط، إلا أنه من المخطط ضم مطارات ووجهات أخرى إلى هذه الخدمة.

وبدوره، قال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: «لطالما انصب تركيز طيران الإمارات على تزويد مسافريها بتجربة سفر أفضل، سواءُ في الجو أو على الأرض.