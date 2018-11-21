مجموعة «الفهيم» تفوز بجائزة الابتكار في إشراك الموظفين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

فازت مجموعة الفهيم، بجائزة الابتكار في إشراك الموظفين على هامش حفل تكريم وتوزيع «جوائز الموارد البشرية» في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتسلم محمد عبد الله الفهيم، رئيس مجموعة تطوير الأعمال لدى مجموعة الفهيم، الجائزة التي تحتفي بإنجازات المنظمات التي تحقق التميز والمهنية في تنمية الموارد البشرية والاتصالات الداخلية وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد بأبوظبي.

وقال محمد الفهيم: الحصول على الجائزة هي شهادة على التزامنا الدائم بتعزيز التواصل مع جميع موظفين والحفاظ على علاقة قوية معهم بالاستفادة من مختلف قنوات التواصل وذلك من منطلق حرصنا على تمكين فرق عملنا من مواصلة تحقيق التميز في كافة الأعمال التي يقومون بها.