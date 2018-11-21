الإمارات الأولى إقليمياً في مشاريع الضيافة قيد الإنجاز

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدّرت دولة الإمارات منطقة الخليج والشرق الأوسط في عدد مشاريع الضيافة قيد الإنجاز، خاصة دبي، حيث يصل عدد الفنادق المزمع إقامتها 223 فندقاً تضم 63734 غرفة فندقية، وفق ما ذكره موقع هوسبيتالتي تريندز السياحي.

ومن جانب آخر، تتصدر دبي على مستوى المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في الدولة، حيث من المزمع إقامة 169 فندقاً في دبي وحدها تشمل 50420 غرفة فندقية.

وتأتي أبوظبي في المرتبة التالية بعد دبي، حيث من المزمع إقامة 20 مشروعاً للضيافة تضم 5058 غرفة فندقية ثم الشارقة، التي من المقرر أن تبني 18 مشروعاً للضيافة، تشمل 2671 غرفة فندقية.

وأشار محللون إلى أن اتجاه إنشاء الفنادق ومشاريع الضيافة في الشرق الأوسط في تصاعد في الربع الثالث من العام الجاري في الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد تلك المشاريع 617 تضم 180097 غرفة فندقية.

وتمثل المشاريع الجديدة المزمعة ارتفاعاً 8%، بينما ارتفع عدد الغرف 15% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان عدد المشاريع 572 تضم 1156420 غرفة.

وارتفع عدد المشاريع الفندقية والضيافة في المنطقة 5 أضعاف مقارنة مع 2013، وتصدرت دبي وأبوظبي مرة أخرى هذا الاتجاه.