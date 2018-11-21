شركات الطاقة المُدرجة تربح 2.26 مليار مع صعود النفط

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ارتفعت أرباح شركات الطاقة المدرجة في سوق أبوظبي المالي بنحو 34% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مستفيدة بشكل رئيس من زيادة الإيرادات وترشيد النفقات والمصاريف فضلاً عن استقرار أسعار النفط ما دفع الشركات لزيادة أعمالها ومشاريعها.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح 3 شركات طاقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.26 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018، بزيادة قدرها 574.5 مليون درهم مقارنة بنحو 1.68 مليار في الفترة المقابلة من 2017.

وزادت إيرادات الشركات الثلاث ـ بحسب المسح - بنحو 13.5% إلى 31.74 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وكان لـ«أدنوك» النصيب الأكبر بواقع 16.9 ملياراً، ثم «طاقة» بنحو 13.5 ملياراً، يليها «دانة غاز» بواقع 1.29 مليار درهم. ووصلت أصول الشركات إلى قرابة 128 مليار درهم منها 99 ملياراً لشركة «طاقة» و15.4 ملياراً لشركة «أدنوك للتوزيع» و12.8 ملياراً لشركة «دانة غاز».

أدنوك للتوزيع

وجاءت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» في الصدارة بعد ارتفاعها بنسبة 28.2% إلى 1.68 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 1.31 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 19% من 14.2 مليار درهم إلى نحو 16.9 مليار درهم.

كما ارتفعت أرباح «أدنوك للتوزيع» قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% صعوداً إلى 714 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي كميات الوقود بنسبة 5.3% لكنها تعززت بفضل زيادة هوامش الوقود وتعزيز الكفاءة المالية.

وقال سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع» بالإنابة، في تعليقه في تقرير مجلس الإدارة على الأداء المالي، إن نتائج الشركة في الربع الثالث تؤكد جهودها في سبيل تحقيق استراتيجيتها الطموحة ومواصلة تحقيق نتائج مالية متفوقة من خلال التميز التشغيلي والابتكار وتعزيز الكفاءة المالية.

وأضاف إن الشركة أحرزت تقدماً كبيراً في جميع المحاور الثلاثة لاستراتيجيتها وهي: مبادراتنا للوقود وغير الوقود وتعزيز الكفاءة المالية، إلى جانب مواصلة تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم مزيد من الخيارات وتوفير سبل الراحة والمنتجات عالية الجودة، مع التركيز في الوقت نفسه على تحسين الأداء المالي.

طاقة

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في زيادة أرباحها بنسبة 625.6% بعدما تحولت من الخسارة بنحو 82 مليون درهم إلى الربحية بنحو 431 مليون درهم ويُعزى هذا التحسّن بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية، بالإضافة إلى مكاسب القيمة العادلة لأصول توليد الكهرباء التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

كما ارتفعت إيرادات «طاقة» خلال الفترة نفسها بنسبة 8% إلى 13.5 مليار درهم، وزادت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% إلى 7.4 مليارات درهم، وارتفاع التدفق النقدي الحر بنسبة 1% ليصل إلى 5.6 مليارات درهم، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية .

والتي قوبلت جزئياً بارتفاع في النفقات الرأسمالية. وواصلت «طاقة» الحفاظ على سيولتها القوية عند 13.2 مليار درهم، بما في ذلك 3 مليارات درهم نقداً وما يعادله و10.2 مليارات درهم في شكل تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة، كما نجحت في خفض حجم ديونها بمقدار 3.7 مليارات درهم، كما انخفضت الفائدة النقدية المدفوعة على ديونها بمقدار 231 مليون درهم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، معلقاً على النتائج: حققت الشركة أداءً قوياً في نتائجها المالية بفضل الجهود المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاعاتها في مواجهة التقلبات عبر كافة الدورات الاقتصادية.

وأضاف الهاجري، إن «طاقة» تتمتع بمكانة قوية تؤهلها إلى تنفيذ استراتيجية نموّها التي تجمع بين تسجيل أفضل العوائد في قطاع النفط والغاز وتحقيق أفضل مستويات الكفاءة والأداء في أصول الكهرباء والمياه الحالية مع مواصلة نهجها نحو استكشاف آفاق جديدة من فرص النمو في قطاع المرافق.

قيمة مُضافة

فيما قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «طاقة»، إن الشركة توجه تركيزها نحو خلق قيمة مُضافة في استثمارات جميع مساهميها، كما تعمل جاهدةً على تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال مواصلة خفض الديون وتكاليف التمويل.

وتابع: تزامناً مع ذلك، تستثمر «طاقة» في القطاعات متطلعةً إلى تعزيز النفقات الرأسمالية هذا العام لتصل إلى 2 مليار درهم، على أن يتم تمويلها بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية، فيما نهدف إلى مواصلة تحقيق تحسن في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء والمياه على المستوى المالي والتشغيلي خلال السنوات القادمة.

دانة عاز

أظهرت نتائج «دانة غاز» ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6% إلى 1.28 مليار درهم مقابل 1.21 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي وتعزى زيادة الإيرادات بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار البيع المحققة للمكثفات والغاز البترولي المسال، ما ساعد على تعويض انخفاض الإنتاج في مصر والإمارات.

ونما إجمالي أرباح الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 31% إلى 413 مليون درهم، مقارنةً بنحو 316 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن أسعار البيع المحققة، بينما انخفض صافي أرباح الشركة إلى 149 مليون درهم مقارنة بنحو 458 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وهو ما أرجعه محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى «دانة غاز» إلى أن صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الماضي شمل دخلاً غير متكرر مرة واحدة (غير نقدي) بقيمة 418 مليون درهم نتيجة لاتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق كما تضمن قيد فائدة بقيمة 62 مليون درهم مترتبة على المبالغ المستحقة للشركة لدى حكومة إقليم كردستان العراق.

وأوضح المبيضين لـ«البيان الاقتصادي» أنه عند استثناء هذين البندين غير المتكررين، يكون صافي أرباح الشركة بلغ 149 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقارنة بخسارة صافية بلغت 22 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.