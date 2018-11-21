500 شركة عالمية تختار الدولة مركزاً لأعمالها في المنطقة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أفادت مجلة «فوربس» الأميركية بأن 500 شركة عالمية رائدة من أصل قائمتها التي تضم أكبر 2000 شركة على مستوى العالم تعتبر الإمارات مقرها الإقليمي الرئيسي لممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد تقرير نشرته عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المنطقة أن غالبية أعضاء المجتمع الاستثماري العالمي ينظرون إلى الإمارات كوجهتهم الاستثمارية المفضلة في المنطقة.

وأشار تقرير «فوربس» إلى إحصائية صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أفاد أن الإمارات تصدرت دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 473 مليار درهم «128.77 مليار دولار» في 2017 .

والذي سجلت فيه زيادة في هذه الاستثمارات بلغت قيمتها 71 مليار درهم «19.33 مليار دولار» الأمر الذي يبرهن بوضوح على المناخ الصديق للاستثمارات الأجنبية الذي توفره الإمارات على حد وصف تقرير «فوربس».

وأفاد التقرير بأن نتائج من استبيانات أجرتها مصادر متعددة أكدت أن الإمارات استأثرت وحدها بنسبة 40% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المنطقة خلال العام الماضي.

وأضافت «فوربس» أن الإمارات تواصل تقدمها في مسيرتها نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأن باقي دول المنطقة تستطيع الاستفادة من المنهج الذي اتبعته الإمارات ومنحها الجاذبية في عيون المستثمرين الأجانب، موضحةً أن أهم العناصر التي يرتكز عليها هذا المنهج منح الأولوية للتقنية والحرص على تنويع الاقتصاد وتحريره.