«سراج باور» تزود مرافق موانئ دبي العالمية بألواح الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سراج باور»، المشروع المشترك الذي يتخذ من دبي مقراً له والمصمم لقياس صافي الاستهلاك والذي سيوفر حلولاً شاملة وجاهزة للتطبيق على أسطح المنازل في الإمارات أمس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ دبي العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم سراج باور بتسليم الدفعة الأولى من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 15 ميجاواط إلى مرافق موانئ دبي العالميّة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية، وذلك وفق عقد إيجار مدته 22 عاماً. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة موانئ دبي العالمية على تحقيق توفير مالي عبر ترشيد استهلاك الطاقة لديها.

ومن المقرر أن تقوم بتركيب 88 ألف وحدة شمسية كهروضوئية على أسطح منشآتها في دبي ضمن إطار برنامجها للطاقة الشمسية.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: تركّز موانئ دبي العالمية على إنشاء نموذج أعمال مستدام من خلال تطبيق التقنيات الخضراء، وإحدى مبادراتنا الرئيسة في هذا المجال برنامجنا للطاقة الشمسية الذي سيولد عند إنجازه طاقة كافية لتشغيل ما يعادل 4,600 منزل.

وأضاف: برنامج الطاقة الكهروضوئية جزء من الهدف الأكبر لموانئ دبي العالمية الذي يسعى لتأمين مستقبل أفضل لموظفينا ومجتمعنا. نقوم بإعادة تدوير أكثر من 9700 طن من النفايات كل عام، ونجحنا في خفض كثافة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 24 في المئة منذ عام 2008.

ونعمل في الوقت نفسه على تطوير مشروع المنطقة الحرة لجبل علي الخالية من النفايات، والذي سيوفر نظاماً بيئياً مستداماً لتحقيق الهدف النهائي لتطوير أول سلسلة إمدادات في العالم عبر محفظتنا بصفر انبعاثات كربونية.

وقال لوران لونجي، الرئيس التنفيذي لشركة «سراج باور»: تعتزم «سراج باور» افتتاح فرع جديد لها في المنطقة الحرة لجبل علي، ومن المتوقع أن يحدث الاتفاق زخماً بحركة نقل البضائع مع تركيب ما يقرب من 80،000 لوح كهروضوئي على أكثر من 150 حاوية.

ستترافق العمليات بزيادة جهود فريق العمل بمقدار من 500 ألف إلى مليون ساعة عمل خلال الفترة المحددة التي تبلغ 18 شهراً. كما ستسخر طاقات فريق التشغيل والصيانة المكون من أكثر من 20 شخصاً خلال فترة العقد الممتدة على 22 عاماً.