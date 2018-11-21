البواردي للهندسة البحرية تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة البواردي للهندسة البحرية بمرور 40 عاماً على تأسيسها في الإمارات، حيث أسسها علي البواردي كأول مصنع إماراتي لبناء السفن عام 1978 في منطقة الجداف.

ويتزامن ذلك مع مرور الذكرى العاشرة للشراكة الناجحة مع الشركة الهولندية «دامن» لبناء السفن لتأسيس شركة «البواردي دامن» لخدمات بناء وإصلاح السفن في الشرق الأوسط.

وقد افتتحت «البواردي دامن» ورشة بناء وإصلاح سفن جديدة بمدينة دبي الملاحية بحضور نحو 100 من المسؤولين الحكوميين وقيادات الصناعة البحرية من العديد من الجهات مثل مدينة دبي الملاحية وسلطة مدينة دبي الملاحية.

وتعمل «البواردي دامن»، في دبي والشارقة والفجيرة.

وقال علي البواردي، رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة البواردي للاستثمار: يُعد النمو الكبير الذي شهدته البواردي دامن خلال السنوات العشر الماضية دليلاً قوياً على سعينا الدائم نحو الابتكار التقني. وبانتقال ورشة عمل الشركة من الجداف إلى مدينة دبي الملاحية، تتوقع الشركة زيادة حجم عمليات البناء والصيانة لديها.