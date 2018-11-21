ملتقى التخطيط يبحث مسرعات اقتصاد المستقبل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

انطلقت أمس بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة جلسات ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في دورته الخامسة وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل.. معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان».

وكانت الجلسة الصباحية الأولى للملتقى بعنوان «إنجازات نحو رؤية الإمارات 2021» تحدث فيها نورة محمد المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ومحمد عبدالحميد العسكر مدير قطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء بهيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية، وهند اليوحة مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد وهند الشامسي باحث رئيس في إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

4 مراحل

وقالت نورة محمد المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن حكومة الإمارات تستهدف رفع نسبة التوطين في القطاعين العام والخاص، كما أن الوزارة نفذت أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل، مبينة أن هناك شراكات مع اتصالات وهيئة الأوراق المالية والسلع والطيران المدني.

كما تم مخاطبة 500 شركة بهدف توفير الوظائف للمواطنين، مبينة أن هناك 650 شاغراً لتوظيف المواطنين، كما أنه تم توظيف 4 آلاف و11 مواطناً ومواطنة منذ إطلاق المسرعات الحكومية، وأوضحت أن المرحلة الثانية انطلقت في أغسطس الماضي وستنتهي في ديسمبر المقبل، وتم توقيع 14 مذكرة تفاهم لتوظيف 3500 مواطن في قطاع السياحة والمصارف.

لافتة إلى أنه تم تنظيم 23 يوماً مفتوحاً في المناطق الشمالية بهدف توظيف المواطنين الباحثين عن العمل. وخلال الجلسة الأولى بعنوان «إنجازات نحو رؤية الإمارات 2021»، تحدث محمد عبدالحميد العسكر مدير قطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء في هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية عن دور منظومة الخدمات الحكومية في تسهيل بيئة الأعمال (تم).

والتي جاءت بهدف دعم وتطوير الخدمات في أبوظبي والسعي نحو تقديم الخدمات الحكومية بصورة أفضل وأحدث.

من جهتها، أكدت هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد خلال عرضها التعريفي الذي جاء تحت عنوان «البعد الاقتصادي في الأجندة الوطنية 2021» أن تطوير اقتصاد معرفي تنافسي مبني على الابتكار يعد إحدى أهم ركائز الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال.

مسرعات

وخلال كلمته الرئيسة تحت عنوان «استراتيجيات المسرعات الحكومية في تطبيق الملكية الفكرية»، قال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إنه لتحقيق أعلى درجات استراتيجيات المسرعات الحكومية لا بد من تنفيذ أربع مراحل هي تمكين الملكية الفكرية والحصول عليها وحمايتها والاستفادة منها.

وقالت عهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية خلال كلمتها إن الاقتصاد الرقمي يعتمد على التكنولوجيا في إنجاز الأنشطة الاقتصادية، مضيفة إن الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية تمثلت في التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية 2021 والتحول الرقمي لـ100من الخدمات القابلة للأتمتة بنهاية 2018.

وفي الجلسة الثانية بعنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل في الإمارات»، قال سعيد الفلاسي مدير تنفيذي إدارة منصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، إن المبادرة تهدف إلى التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتقديم خدمات ذات جودة للجمهور.