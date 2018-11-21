742 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 742 مليون درهم حيث تم تسجيل 153 مبايعة بقيمة 286 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 141 مليون درهم و128 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 145 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 10 ملايين. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 456 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 438 مليون درهم و21 رهن فلل وشقق بقيمة 18 مليون درهم، أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 175 مليون درهم ورهن في منطقة بور سعيد بقيمة 120 مليون درهم.