«أراضي دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع «ماجد الفطيم»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أخيراً مذكرة تفاهم مع «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة انطلاقاً من حرصهما على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بينهما.

وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة المتعاملين بمختلف فئاتهم. ووقّع على المذكرة جمعة بن حميدان، نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بينما وقعها عن «ماجد الفطيم»، هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية».

وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: سيعمل الطرفان على تشجيع الابتكار وزيادة رضا المتعاملين وإسعاد الناس عموماً. وسيكون هناك نوع من التنسيق في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز المبادرات، بما في ذلك الترويج العقاري، والتعاون في عمليات الربط والتكامل في الأنظمة الإلكترونية.