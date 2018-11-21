«لمسات وطنية».. دعم للمشاريع الصغيرة وجذب سياحي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

نجح معرض «لمسات وطنية» في دورته الثالثة على كورنيش القواسم برأس الخيمة، في رفع إيرادات أصحاب مشاريع رخص الغد التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، في ظل الإقبال المتزايد يومياً من العائلات والسياح للاستفادة من العروض التجارية المطروحة في 50 جناحاً مشاركاً بالمعرض الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر.

وساهم المعرض في تعويض أصحاب المنشآت التجارية والمطاعم المتأثرة من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض الذي تقوم به دائرة الخدمات العامة لرفع كفاءة الطريق وزيادة عدد مواقف المركبات، حيث وفرت الدائرة 13 موقعاً لهذه المنشآت في المهرجان لتعويض خسائرهم ضمن استراتيجية الدائرة لإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على استمرار المشاريع في الإمارة بنجاح.

وأوضح محمد المحمود نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالوكالة مدير إدارة تطوير الأعمال، المعرض يضم 100 جناح مشارك تم تقسيمها على دورتين بمعدل 50 مشاركة لكل شهر.

وبمعدل 86% لأصحاب مشاريع رخص الغد من المواطنين لتقديم منتجاتهم والترويج لها، والتي يتم تنفيذها داخل المنازل بهدف تعزيز قدراتهم على المنافسة السوقية، وتطوير أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستقلة في فترة تصل مدتها إلى 3 أعوام.

وأشار إلى أن الدائرة حرصت على توفير مواقع للمنشآت التجارية والمطاعم المتأثرة من أعمال البنية التحتية في منطقة المعيريض بمعدل 14% في المعرض، بهدف تعويض خسائرهم إضافة لتنويع المنتجات المعروضة أمام الزبائن خلال المعرض الذي حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات مقارنة بالدورتين السابقتين، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات المبيعات إلى 3 أضعاف العام الماضي.

وأضاف: منحت الدائرة تنظيم المعرض لشركة «فاست لتنظيم المعارض» إحدى شركات تنظيم المعارض في رأس الخيمة والتابعة لرخص الغد بهدف تعزيز خبرات المواطنين وتنمية مشاريعهم، وبالفعل ارتفعت معدلات رضا العملاء إلى أكثر من 96%.

وأكد المحمود، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة المشاريع المنزلية المشاركة خلال الفترة المقبلة بنسبة 100%، حيث تغطي الدائرة 242 رخصة فعالة تتنوع مشاركتها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتيح للمواطنين مزاولة العمل التجاري من المنزل، وإقامة مشاريع تجارية ذات تكلفة منخفضة تسهم في تحسين مستوى دخلهم.

وأشار إلى أن افتتاح المعرض خلال هذه الفترة من العام مع اعتدال حالة الطقس وخاصة خلال الفترة الليلية، في منطقة كورنيش القواسم الذي يعد من أبرز المواقع الحيوية برأس الخيمة، رفع معدلات السياحة المحلية في رأس الخيمة مع تزايد أعداد العائلات والسياح من مختلف إمارات الدولة، للاستفادة والاستمتاع بالعروض الترويجية والمنتجات المتنوعة.

والتي يقدمها المعرض من الحرف والمشغولات اليدوية التراثية والعطور والمأكولات الشعبية، بجانب الفعاليات المخصصة للأطفال.

وأضاف: تقوم الدائرة بتحفيز أصحاب المشروعات المنزلية لتطوير أعمالهم وتحويلها إلى محال تجارية في فترة تصل مدتها إلى 3 أعوام.