مصرف الشارقة الإسلامي ينظم ورشة عن التدقيق الداخلي

المصدر: الشارقة- البيان

في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتزامه الوطني بنشر الوعي المعرفي والثقافي بشكل عام والمتعلق بالشؤون المصرفية والمالية بشكل خاص، نظم مصرف الشارقة الإسلامي.

ورشة تدريبية في التدقيق الداخلي للمؤسسات التابعة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وذلك ضمن علاقات التعاون والشراكة التي تربط المصرف بالمؤسسات الحكومية الفاعلة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وشارك في الورشة 19 موظفاً وموظفة من العاملين في مختلف المؤسسات التابعة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال خلف عبدالله رئيس إدارة التدقيق الداخلي في مصرف الشارقة الإسلامي «جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية انطلاقاً من حرص المصرف على تنمية معرفة الحضور بأهمية التدقيق الداخلي في تطوير عمليات مؤسساتهم، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من خلال منهج علمي لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومتطلبات الحوكمة».