«إندوسويس لإدارة الثروات» تعيّن مدير سوق لمنطقة الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان

عينت شركة إندوسويس لإدارة الثروات، العلامة التجارية العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريديت أجريكول، حيدر حمود كمدير سوق لمنطقة الخليج العربي.

حيث يتولى مسؤولية تطوير أعمال منطقة الخليج العربي بالتنسيق مع جميع الفرق بما يتماشى مع الاستراتيجية التجارية العالمية في المنطقة. كما ينضم حيدر إلى لجنة إدارة الشرق الأوسط ويقدم تقاريره مباشرة إلى فرانسوا ر. فرج الله، الرئيس العالمي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة إندوسويس لإدارة الثروات.

وقال فرانسوا ر. فرج الله: «يعتبر حيدر إضافة قيمة إلى فريقنا نظراً لخبرته التي تمتد لـ 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الإقليمية عن طريق قيادة الفرق وإدارة الشركات والمؤسسات والعملاء من أصحاب الثروات الفائقة. تتيح لنا خبرته تطوير خدمات إدارة الثروات للعملاء في منطقة الخليج العربي».