الإمارات السادسة عالمياً في المشاركة الإلكترونية لعام 2018

المصدر: دبي - البيان

احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية 2018 في تقرير واسيدا للحكومات الإلكترونية الصادر عن معهد واسيدا الياباني.

وحققت الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات المتضمنة في التقرير متفوقةً على تايوان وفنلندا وتقدمت مرتبة واحدة عن العام السابق حيث احتلت المركز السابع عام 2017.

وباحتساب التكرار في نتائج الدول التي سبقت الإمارات فإن مركزها الفعلي هو الثالث عالمياً في قراءة مؤشر المشاركة الإلكترونية بتحصيل بلغ 8.5 على سلم مكون من 10 نقاط.

وفي النتيجة الإجمالية للتقرير المؤلف من 10 مؤشرات رئيسة وأكثر من 30 مؤشراً فرعياً احتلت الإمارات المركز الأول عربياً وتقدمت في الترتيب العالمي للمؤشر بواقع 3 مراكز.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نستلهم نجاحاتنا في المشاركة الإلكترونية من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإطلالاته المتواصلة على الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي.