«بيزنس إنسايدر»: دبي مدينة الأرقام القياسية بلا منازع

المصدر: دبي - البيان

نشر موقع بيزنس انسايدر الاقتصادي مقالة مصورة عن دبي قال فيها إن الإمارة هي مدينة الأرقام القياسية بلا منازع.

وأشار إلى أن دبي لديها ثاني أكبر مركز تجاري في العالم، يضم 1200 متجر وحوض أحياء مائية، هو مول دبي، وأعلى برج في العالم وغيرها الكثير.

وقال الموقع إنه لا يمكن لأي سائح في العالم إلا أن يزور دبي، مشيراً إلى أن نحو 80 مليون سائح زاروا مول دبي سنوياً على مدى السنوات الأربع الماضية، مما يجعله أكثر المراكز التجارية في العالم جذباً للسياحة كما أن في دبي ما يزيد على 65 مركزاً تجارياً في مدينة لا يزيد عدد سكانها على 3 ملايين نسمة.

وأشار الموقع إلى أن دبي تمتلك أكبر الحدائق الترفيهية في المنطقة، ومضمار تزلج على الجليد، هو الأفضل في العالم بين مضامير التزلج المغلقة، فضلاً عن مئات المطاعم الفاخرة.

وأضاف بيزنس انسايدر أن دبي لا تبني أي شيء صغير بل لابد أن يكون ضخماً وفخماً، مثلما فعلت عندما أنشأت جزر نخيل وجزر العالم، أكبر جزر اصطناعية في العالم.

وتتزايد شعبية دبي عاماً بعد عام في السياحة العالمية وأصبحت حالياً رابع أكثر مدن العالم جذباً للسياحة وزارها 16.7 مليون سائح العام الماضي وفق أرقام ماستركارد بينما وصف موقع «يو إس نيوز اند ريبورت» مول دبي بأنه أكثر عوامل جذب الزائرين في دبي.