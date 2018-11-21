بحث تعزيز التعاون بين الفجيرة واتحاد الغرف العربية

المصدر: الفجيرة- البيان

بحث خليفة الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، خلال استقباله في مكتبه أمس محمد سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية، فرص تعزيز أطر التبادل الاستثماري والتجاري بين مجتمعات الأعمال العربية ومجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة، وسبل تشجيع رجال الأعمال والشركات العربية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في إمارة الفجيرة ومزايا بيئتها الاقتصادية الجاذبة والمزدهرة.

حضر اللقاء شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية، وسلطان جميع نائب مدير غرفة الفجيرة.

وأكد الكعبي حرص الغرفة على تعزيز فرص التعاون مع اتحاد الغرف العربية والارتقاء بالجهود المشتركة للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وتطوير التعاون بين الغرف الأعضاء.

وأشار إلى أن إمارة الفجيرة باتت وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومحوراً تجارياً رئيساً بالمنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على خليج عمان والمحيط الهندي، ما جعلها منصة عالمية بمجال الطاقة، ومقصداً مهماً ووجهة مميزة للسياحة،