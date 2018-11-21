توقعات بانتعاش حركة التجارة بين الإمارات وبريطانيا بعد «بريكست»

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع سيمون بيني، المفوّض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، انتعاش حركة التجارة مع الإمارات بعد الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

حيث تستهدف حكومة بلاده زيادة تجارتها من 22.7 مليار دولار العام الماضي إلى 32.5 ملياراً 2020.

وأوضح لـ «البيان الاقتصادي»، أن الإمارات تتصدر الوجهات الاستثمارية في منطقة الخليج والمنطقة بدعم المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز، وأنها المركز الرئيس للتجارة في الإقليم، وتتمتع ببنية تحتية متطورة، مشيداً بمكانة دبي التجارية وإمكانياتها وقدراتها اللوجستية، حيث تعد الإمارة نافذة للشركات البريطانية لفتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا.

وأشار سيمون بيني إلى نشاط استثمارات الشركات البريطانية في الإمارات، حيث تعمل 6000 شركة بريطانية في الإمارات تشكل 60% من إجمالي الشركات البريطانية في دول التعاون، مستبعداً وجود أي تأثيرات على تجارة بلاده مع دول الخليج بعد «بريكست». وأضاف المفوّض البريطاني التجاري في الشرق الأوسط، أنه تم اعتماد مقاربة مرنة مع أسواق المنطقة في القيود التجارية، وتسهيل الدخول للسلع.