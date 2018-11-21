الجروان: «مجلس المستثمرين بالخارج» متفائل بزيادة الثقة في اقتصاد الإمارات 2019

المصدر: أبوظبي- وام

قال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن ما حققه الجهد المؤسسي الإماراتي في مجال الاستثمار.

وما سجلته الشركات الأعضاء في مجلس المستثمرين بالخارج من استطلاع وارتياد لآفاق الأسواق الإقليمية والدولية خلال عام 2018 يوسع دائرة التفاؤل في قراءات الاستثمار للعام المقبل، ويعمق الثقة بأهلية الاقتصاد الإماراتي للترقي في تنويعات الاقتصاد العالمي بدرجة عالية من الاحتراف والتنافسية.

وأعرب الجروان عن ثقته بمناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة ضغوطات التقلب والتوتر التي تتسم بها البيئات الإقليمية والدولية.. مشيراً إلى أن فرص أجندة 2019 الاقتصادية والاستثمارية تمنح مجلس المستثمرين بالخارج والشركات المنضوية في مظلته مساحة مضاعفة للتحدي من موقع التفاؤل والجاهزية المبنية على قواعد المعرفة والابتكار وتنمية رأس المال البشري.

وكان الجروان في ذلك يقدم كشفا مبدئيا للمستجدات النوعية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الـ11 الماضية في توسيع شراكاته الاستراتيجية مع الأسواق والاقتصاديات الدولية الواعدة وما توفره هذه الشراكات الكبرى من آفاق استثنائية تمنح التفاؤل بعام 2019 قوة مضاعفة في الاستعداد والبرمجة.