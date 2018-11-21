التسجيل العقاري بالشارقة تجدد شهادة الإدارة المتكاملة للجودة «أيزو 9001:2015»

المصدر: الشارقة- البيان

تمكنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة من اجتياز التدقيق الرسمي لمتطلبات تجديد وترقية شهادة نظام الإدارة المتكامل للجودة «أيزو 9001:2015» بعد أن استوفت جميع شروط ومتطلبات تجديد المواصفة بناء على التقرير الصادر من المعهد البريطاني للمعايير.

وذلك ضمن سعيها الدائم للرقي بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتحقيق المناخ الاستثماري الأفضل في الإمارة.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة: إن الدائرة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسير بخطوات واضحة وثابتة في طريق التميز والريادة بما يتماشى مع رؤية الدولة عامة، وإمارة الشارقة خاصة في تبوؤ مواقع متقدمة.

وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين من المواطنين والمقيمين، ومجتمع الأعمال المحلي، وإيجاد المبادرات التي تعزز من مكانة الإمارة اقتصادياً واستثمارياً. وأوضح أن هذا النجاح يأتي ترجمة واقعية لالتزام الدائرة بتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في جميع الخدمات والأنظمة والممارسات التي تطبقها، من أجل حماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين في المجال العقاري في الإمارة.

وثمن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي إنجاز الدائرة بترقية شهادة أيزو، وشكر الإدارات المختلفة على تعاونها، مشيرا إلى أنه تم تمديد نطاق منح الشهادة ليشمل فرع المنطقة الوسطى بعد أن تم افتتاحه العام الماضي.

وأضاف: أن تطبيق نظام إدارة الجودة «أيزو 9001:2015» يساعد بشكل كبير على حصول الدائرة على نظم أخرى، حيث تسعى حاليا للحصول على شهادتين إضافيتين في أيزو أمن المعلومات 27001:2013 و«أيزو» للأمن والسلامة المهنية وغيرها من النظم التي تسهم بشكل فعال في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما تسعى الدائرة إلى تحقيقه في المستقبل القريب.