«دبي الجنوب» و«الجمارك» تتعاونان لتسهيل الإجراءات

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «دبي الجنوب» مذكرتي تفاهم مع «جمارك دبي» بشأن الربط الإلكتروني لتسهيل عملية تبادل معلومات الشركات المسجّلة وتبسيط المعاملات والإجراءات بين الطرفين.

وقّع المذكرتين خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، وأحمد محبوب مصبح، مدير «جمارك دبي».

وتسعى «دبي الجنوب» من خلال توقيع المذكرتين إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة في مجال النقل والشحن الجوي والملاحة الجوية وتطوير القطاع اللوجستي، حيث سيتم بموجب المذكرة الأولى، التنسيق وتطوير آلية للربط الإلكتروني لتسهيل عملية تبادل معلومات الشركات المسجلة بين الطرفين.

وبالتالي تسهيل المعاملات التي تتطلب موافقة الجهتين. وتنص المذكرة الثانية على ربط «نظام سيلز فورس» التابع لـ«دبي الجنوب» مع «نظام مرسال 2» التابع لـ«جمارك دبي» لإصدار وتحصيل وتحويل رسم دخول وخروج البضائع المحلية والمستوردة وتوفير الدعم المتبادل لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وقال خليفة الزفين: تكمن أهميّة توقيع المذكرتين في خلق بيئة محفزة تواكب التطورات اللوجستية في إمارة دبي عبر توحيد الإجراءات على الشركات اللوجستية لدى دبي الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق مع «جمارك دبي» لتسهيل التجارة المشروعة وحماية المنافذ الحدودية من خلال تقديم أفضل الخدمات.

ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع «جمارك دبي» ستعزز جهودنا الثنائية في ترسيخ دعائم الرؤية الموحدة الرامية إلى جعل إمارة دبي واحداً من أهم المراكز الرائدة في سهولة إقامة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وريادة الأعمال في العالم.

وأضاف: يندرج ذلك في إطار سعينا إلى تبني معايير الجودة والتميّز والابتكار في جميع المشاريع العصرية التي تحتضنها «دبي الجنوب»، وصولاً إلى تجسيد مفاهيم السعادة التي تنشدها خطة دبي 2021.

ونحن نحرص على تبنّي أرقى الممارسات العالمية في تقديم الخدمات، مدفوعين بأهم المزايا التي تقدّمها «دبي الجنوب» التي تزخر بموقع استراتيجي مهم لممارسة الأعمال التجارية المتنوعة ومرافق مثالية تعتمد على الخدمات الذكية التي تساهم في تسهيل الأعمال الناشئة بشكل سهل ومرن.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: يدعم توقيع جمارك دبي مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع دبي الجنوب تسهيل وصول الإدارات المعنية فيها إلى المعلومات الجمركية حول الشركات والمستثمرين في هاتين المنطقتين، ما يمكننا من تطوير التعاون والتنسيق المشترك لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالعمل على الوصول إلى أعلى مستويات التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع.