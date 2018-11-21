دبي تتصدر قائمة الأكثر إنفاقاً على تطوير المدن الذكية

المصدر: دبي- البيان

توقعت «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، أن يتزايد التطور والإنفاق على تطوير المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا من 1.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار في السنوات الأربع المقبلة وفقاً لتقرير «صعود المدن الذكية - التحوّل الرقمي في القطاع العام».

وأكد الدكتور سامر عبد الله، رئيس استشارات التحول الرقمي في «كي بي إم جي الفوزان وشركاه» في السعودية، أنَّ الرياض ودبي هما من أكثر المدن في مجال الإنفاق على تطوير المدن الذكية متوقعاً نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة 14٪ على الأقل في كل عام نتيجة تحرك الحكومة السعودية لتسريع عملية التحول الرقمي تزامناً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتوقع تسارع الإنفاق العالمي للمدن الذكية من 81 مليار دولار 2018 إلى 158 ملياراً 2022.