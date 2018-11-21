«زوهو» تعزّز قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقات العملاء والقطاع المالي

المصدر: دبي- البيان

كشفت «زوهو»، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات إدارة المال والأعمال ومقرها دبي، أمس النقاب عن الجيل المقبل من برنامج إدارة علاقات العملاء والقطاع المالي «زوهو سي آر إم بلاس» Zoho CRM Plus، حزمة تجارب العملاء الجديدة بالكامل، التي تمكن أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات من العمل بشكل موحد.

وقال «برينت ليري»، المؤسس المشارك والشريك في «سي آر إم إيسينشالز»: «تدرك الشركات في دولة الإمارات أهمية الذكاء الاصطناعي في خلق تجارب إيجابية للعملاء.

فقد تحول التركيز الآن نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة متكاملة، بما يخلق تجربة إيجابية متسقة عبر مختلف مراحل رحلة العميل. ومع برنامج سي آر إم بلاس، توفر زوهو منصة قوية يمكن من خلالها إدارة أنشطة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات التشغيلية».

وبدوره، قال «راجو فيغيسنا»، رئيس أول قسم الابتكار في زوهو: «أحرزت مساعدة الذكاء الاصطناعي»زيا«تقدماً ملحوظاً منذ إطلاقها الأولي مطلع العام الماضي. ومن خلال الجمع بين قدرات»زيا«وتحليلات زوهو، تفتح زوهو المجال أمام تدفق سلس وسياقي للمعلومات عبر القنوات والإدارات، مما يسهل على الفرق العمل كفريق واحد لإنجاز التحول الذكي في تجربة العملاء».