«اقتصادية عجمان» تنظم ورشة عمل ابتكارية لرواد الأعمال

المصدر: عجمان- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة عمل تحت عنوان «تصميم نموذج العمل الابتكاري» قدمها الدكتور عبدالله العوضي بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكل من أكاديمية دبي لريادة الأعمال وغرفة عجمان ومركز عجمان.

وقالت عائشة أحمد كاجور، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تواصل اقتصادية عجمان جهودها في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط المواطنين، كما تسعى لتطوير مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وترسيخ ممارسات الابتكار والإبداع بما يدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية ويعزز مسيرة ريادة الأعمال، وذلك من خلال تقديم جملة من الخدمات والامتيازات لرواد الأعمال الشباب، وتأهيلهم عبر سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل«.