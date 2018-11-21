انطلاق مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية في كلباء غداً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية غداً على ضفاف حديقة الشاطئ في مدينة كلباء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الشارقة للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية التي تستضيفها مدينة كلباء خلال الفترة 22-24 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع بلدية كلباء ونادي الشارقة للرياضات البحرية وجمعية كلباء لصيادي الأسماك ونادي سيدات كلباء.

وأكد خليل محمد المنصوري، مدير إدارة فروع غرفة الشارقة مدير فرع خورفكان، أن المهرجان هو إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى المساهمة بتنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الإمارة.

مشيراً إلى أن هذا المهرجان الذي ستحتضنه مدينة كلباء المطلة على الساحل الشرقي للإمارات، من شأنه أن يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى جانب رواد الأعمال على الاستفادة من هذا النوع من الأحداث بصورة مستمرة.

من جهته، أشار سلطان الزعابي، منسق عام المهرجان، إلى أن المهرجان في دورته الثانية، سيعكس اهتمام وحرص الغرفة على إبراز الحضارة التاريخية والتراث العريق لمدينة كلباء ومنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة.

وقال محمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، إن مشاركة الجمعية في المهرجان ستكون مختلفة في دورتها الثانية، حيث ستتضمن تقديم عدد من العروض الحية للقوارب والمعدات البحرية التراثية وعرض حرف الصيد وطرقها ومواسمها، بالإضافة إلى الندوات اليومية بمشاركة عدد من الصيادين القدامى الذين سيسردون قصصاً عن حرفهم وأبرز المحطات التي مروا بها.