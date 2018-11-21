غرفة عجمان واتحاد الغرف العربية يؤكدان أهمية التكامل

المصدر: عجمان - وام

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان حرص الغرفة على تعزيز تواصلها مع الاتحاد العام للغرف العربية والمشاركة في مختلف اللقاءات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، مشيداً بجهود اتحاد الغرف العربية ودوره الرائد في الربط بين كل غرف التجارة والصناعة العربية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤسسات القطاع الخاص ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقائه محمد سعيد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية بحضور شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية وحمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي مدير عام الغرفة ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال وذلك بمقر الغرفة.

وشدد المويجعي على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والذي أصبح ضرورة لابد من العمل على أساسها، خاصة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك الاستفادة من تنوع المقومات المتنوعة والفرص المتاحة بالاقتصاد العربي.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية تنفيذ الفعاليات والمعارض المتخصصة بمشاركة الشركات والمؤسسات من الدول العربية والاستفادة من الأسواق العالمية لضمان نمو واستمرارية أعضاء الغرف العربية في المجالات كافة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة تحت مظلة اتحاد الغرف العربية لتوفر الإحصائيات التي تمكن رجال الأعمال من التعرف على أهم الفرص المتاحة وجذب الاستثمارات لها.

وأكد الجانبان أهمية ربط شباب ورواد الأعمال بخطط اتحاد الغرف العربية وإطلاق المبادرات الفعّالة المحفزة لرواد الأعمال العرب وتقديم الدعم والمشورة والتوجيه للشباب المقبلين على تنفيذ المشروعات.

واطلع الوفد على حاضنة الأعمال «ريجس»، بمبنى الغرفة،كما اطلع على جهاز المنفذ الإلكتروني لخدمة شهادات المنشأ الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة .