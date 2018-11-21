«نون» تطلق عروض الجمعة الصفراء

أطلقت «نون» عروض الجمعة الصفراء مع تشكيلة مذهلة من الخصومات على جميع فئات المنتجات، بما في ذلك الأزياء والجمال والألعاب ومنتجات المنزل والمطبخ والأدوات الكهربائية والكثير غيرها، وذلك لغاية 24 نوفمبر.

وتقدم «نون»، السوق الرقمية التي انطلقت من الشرق الأوسط، أول عروض «الجمعة الصفراء» بالتزامن مع بدء موسم التسوق. وتتضمن عروض نوفمبر خصومات حصرية على منتجات علامات تجارية مثل «لوريال» و«فيتبيت» و«اغنر» وخصومات تصل إلى 70% على العطور والأزياء والمنتجات المنزلية. وتقدم «نون» للزبائن«فرصة الفوز بمشتريات جديدة بقيمة 5 آلاف درهم، أو تجارب بقيمة تزيد على 20 ألف درهم، مقابل 100 درهم فقط. ويمكن لجميع حاملي بطاقات»فيزا«الاستفادة من مزايا إضافية عند التسوق خلال فترة»الجمعة الصفراء". دبي - البيان