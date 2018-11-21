«إمكان»: تقدّم أعمال البناء بمشروع «ثنايا» السكني

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة إمكان للتطوير العقاري، تقدم أعمال البناء في مشروعها السكني المتكامل «ثنايا»، الواقع في منطقة المنتزه في العاصمة أبوظبي.

وفي وقت سابق من العام، عينت «إمكان» شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط»، مقاولاً رئيسياً للمشروع، وشركة التصميم المعماري المحلية «Unii للاستشارات الهندسية» مستشاراً رئيسياً، ومؤسسة التصميم والاستشارات العالمية «أركاديس» استشارياً للتكلفة. وتسير أعمال الإنشاء وفق الجدول الزمني المحدد.

حيث تم إنجاز 75% من أعمال إرساء الدعامات. ومن المقرر تسليم المبنى المخصص للإيجار بحلول الربع الأخير من 2019.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: «يأتي تصميم «ثنايا» بصورة تتناغم مع التقاليد التراثية المحلية. ولدى «إمكان» سجل حافل في تقدم أعمال البناء ضمن مشاريعها المتنوعة، مع التركيز على الجانب البحثي فيما ننجزه.