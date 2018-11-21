«أبوظبي للجودة» ينال جائزة دولية بمجال التفتيش على معدات الرفع

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الجمعية البريطانية لمهندسي معدات الرفع LEEA، فوز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بجائزة كيفين هولمز لتطوير التميز في الناس، والتي تمنح لأول مرة في هذا المجال، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي، في مدينة ميلتون كينز في بريطانيا، ضمن فعاليات المعرض الدولي لمعدات الرفع (LiftEX 2018)، بحضور عدد كبير من مصنعي معدات الرفع والمناولة.

وقد تم منح هذه الجائزة للمجلس تقديراً لدوره الريادي في مجال تطوير برامج اختبارات جدارة رياديه على المستوى الدولي، للتحقق من كفاءة مفتشي معدات الرفع والمناولة، والعمل على تطوير العديد من الوثائق الفنية في مجال التفتيش، وتقديم التدريب المتخصص في هذا المجال. وتنافس المجلس مع العديد من الجهات الدولية المرموقة، حيث وصل المجلس للمرحلة النهائية.